Mobilya sektöründe tasarımın önemi değerlendirildi
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 'Ezber Bozan Tasarım Sohbetleri' etkinliği, mobilya sektörü temsilcileri ve tasarımcıların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte mobilya tasarımının önemi ve Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması tanıtıldı.
Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe sektör temsilcileri, mobilya firmalarındaki tasarımcılar, tasarıma ilişkin bölümlerde eğitim gören öğrenciler katıldı.
Ticaret Bakanlığının desteğiyle yürütülen Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması'nın tanıtıldığı programda mobilya sektöründe tasarımın önemi ele alındı.
Etkinlikteki oturumlarda tasarım okuma, tasarımda karar süreçleri ve tasarımın gelişim süreci değerlendirildi.
Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.