EYT'yi kaçıranlara 'kısmi emeklilik' formülü geliyor! Bu iki noktaya dikkat

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla milyonlar büyük sevinç yaşarken, EYT'yi az farkla kaçıranlara ise "kısmı emeklilik formülü" geliyor. Buna göre çalışan; kadınlardaki yaş sınırı 50'ye, erkeklerdeki yaş sınırı 55'e düşürüldüğü takdirde 3600 prim gün sayısını da tamamlamışsa emekli olabilecek. Bu noktada hizmet tespit davasına ve ödenmemiş primlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Eyt düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. 31 Mart tarihine kadar müracaat eden Eyt'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başladı.

3600 PRİM GÜN SAYISINI TAMAMLANACAK

Eyt'yi kaçıranlar içinse yeni bir formül üzerine çalışılıyor. Kısmi emeklilik formülünü anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya "Kısmi emeklilik dediğimiz 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar 8 Eylül 1999 tarihinde önce kadınlar 50 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının mayıs ayından itibaren onlarda kademeli yaş sınırına tabi olduğu için kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu EYT yasası çıktığında bu kesimi ilgilendiren nokta eksik bırakılmıştı. Hükümet bunun ile ilgili bir adım attı ve kısmi emeklilik şartlarını yürürlüğe getirecek. Çalışanımız, emekli adayımız kadınlardaki 58 yaş sınırı 50'ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırı 55'e düşürüldüğü takdirde 3600 prim gün sayısını da tamamlamışsa emekli olabilecek." dedi.

GÜNLER TESPİT EDİLECEK

İki noktanın ele alındığını belirten Kaya, şöyle devam etti: "Birincisi hizmet tespit davası. Vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumunun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri var ise, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığına eminse Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edecekler ve arşiv kayıtlarını inceleyecekler. Gününün olup olmadığını tespit ettirmeleri gerekiyor.

PRİM ÖDEMELERİNE DİKKAT

İkincisi ise ödenmemiş primler. Girişi yapılmıştır, primi ödenmemiştir. 4 aylık prim dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü görünmez. Sigorta günü gözükmediği için başlangıç olarak sayılmaz. Eğer 8 Eylül 99'dan önce ise emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonra yıllarda emeklilik şartları değiştiği için onun da bir anlamı olmuyor."