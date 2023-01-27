EYT'lilere bankalardan kötü haber! Promosyonun tavanı 15 TL olarak belirlendi

EYT düzenlemesiyle emekli olacak yüz binlerce kişiye bankalardan kötü haber geldi. Yeni müşterilerini kaçırmak istemeyen özel bankalar promosyon tarifelerini hazırlamaya başlarken, rakamın EYT'lilerin beklediği 20 bin TL seviyesine kadar çıkmayacağı tavanın 15 bin TL olacağı ifade edildi.

Milletvekilleri EYT için imza vermeye başladı, maaş takvimi netleşirken milyonları heyecan sardı. Bir yandan da bankalar promosyon miktarını belirlemeye çalışırken, rakamlarda çıta biraz aşağıya çevrildi. EYT'liler artık gün sayarken bankalar bir kez daha promosyon yarışına hazırlanıyor.

BEKLENTİ 20 BİN TL SEVİYESİNDEYDİ AMA...

Show Haber'in haberine göre ilk etapta 2.5 milyon kişinin emekli olması beklenirken bankalar da yeni müşterileri kaçırmak istemiyor. Promosyon yarışı yaza damgasını vurmuştu, bankalar 10 bin TL'ye kadar promosyon vermişti. Beklenti, EYT ile birlikte promosyonun 20 bin TL seviyesine çıkmasıydı ama öyle olmayacak.

PROMOSYONDA TAVAN 15 BİN TL'YE YÜKSELECEK

Kamu bankalarının yine promosyon yarışı içinde olması beklenmiyor ama özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başladı. Promosyonda tavan 15 bin TL'ye kadar yükselecek. Bankalar EYT ile birlikte 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon verecek. İmzaya açılan düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyona gelmesi bekleniyor.