Eylülde kurulan şirket sayısı 9 bin 506'ya, kapanan şirket sayısı 2 bin 212'ye çıktı

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Türkiye'de kurulan şirket sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2 artışla 9 bin 506, kapanan şirket sayısı da yüzde 4,6 yükselişle 2 bin 212 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı, ağustos ayına kıyasla yüzde 3,2 artarak 9 bin 212'den 9 bin 506'ya yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 4,6 artarak 2 bin 212'ye çıktı. Ağustosta 2 bin 114 şirket kapanmıştı.

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,3 azaldı.

(Sürecek)

Kaynak: AA