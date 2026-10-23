Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eylülde kurulan şirket sayısı 9 bin 506'ya, kapanan şirket sayısı 2 bin 212'ye çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa göre yüzde 3,2 artarak 9 bin 506 oldu. Eylülde kapanan şirket sayısı yüzde 4,6 artışla 2 bin 212'ye çıkarken, yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 2,6, kapanan şirket sayısı yüzde 5,3 azaldı.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2 artışla 9 bin 506, kapanan şirket sayısı da yüzde 4,6 yükselişle 2 bin 212 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı, ağustos ayına kıyasla yüzde 3,2 artarak 9 bin 212'den 9 bin 506'ya yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 4,6 artarak 2 bin 212'ye çıktı. Ağustosta 2 bin 114 şirket kapanmıştı.

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,3 azaldı.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor

Beşiktaş Avrupa'da yenilgi nedir bilmiyor
Ara seçimler öncesi Oval Ofis’te gövde gösterisi: Katolik din adamlarından Trump’a özel dua

Oval Ofis'te tarihe geçen anlar: Çevresini kuşatıp dua ettiler
Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu
Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...