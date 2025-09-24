Haberler

Eylül Ayında Güven Endeksi: İnşaat ve Perakende Artarken Hizmet Azaldı

Eylül Ayında Güven Endeksi: İnşaat ve Perakende Artarken Hizmet Azaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ait güven endeksini açıkladı. İnşaat ve perakende ticaret sektöründe artış görülürken, hizmet sektöründe düşüş yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin eylül ayında inşaat ve perakende ticaret sektörlerinde arttığını, hizmet sektöründe azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe 0,1 azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.