Eylül Ayında Güven Endeksi: İnşaat ve Perakende Artarken Hizmet Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin eylül ayında inşaat ve perakende ticaret sektörlerinde arttığını, hizmet sektöründe azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe 0,1 azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.