EY Türkiye, 'Yılın Vergi Şirketi' Ödülünü Kazandı

EY Türkiye, İngiltere merkezli International Tax Review (ITR) tarafından "Yılın Vergi Şirketi" (Tax Firm of The Year ) seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül, EY Türkiye'nin vergi danışmanlığındaki uzmanlığını, müşteri odaklı yaklaşımını ve teknoloji temelli hizmet kalitesini uluslararası ölçekte ortaya koydu.

Şirket, "Yılın Vergi Danışmanlık Şirketi" ödülünün yanı sıra "Transfer Fiyatlandırması" ve "Vergi Uyuşmazlıkları" kategorilerinde de önde gelen firmalar arasında gösterilerek, vergi ve hukuk alanındaki çok yönlü başarısını teyit etti.

ITR Awards, her yıl dünya genelinde vergi alanında öne çıkan şirketleri değerlendirerek en başarılı firmaları ödüllendiriyor. EY Türkiye Vergi Hizmetleri'nin bu ödüle değer görülmesi, profesyonel ekibi, bilgi birikimi, teknolojik altyapısı ve geniş danışmanlık kapasitesiyle sektördeki konumunu pekiştirdi.

"Gelecekte de iş dünyasına değer katmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Erkan Baykuş, vergi dünyasının teknolojik dönüşüm, inovasyon, regülasyonlardaki hızlı değişim ve küresel belirsizliklerle şekillenen oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Baykuş, bu sebeple, EY olarak kendilerinin de bu dönüşümün merkezinde yer alarak müşterilerin ihtiyaçlarına proaktif çözümler sunmak, muhasebe ve vergi süreçlerini uçtan uca desteklemek ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ödülü, profesyonel hizmetlerdeki uzmanlığımızın ve müşterilerimize sunduğumuz yüksek kaliteli hizmet anlayışımızın uluslararası düzeyde onaylandığı çok değerli bir takdir olarak görüyoruz. Ekibimizin özverili çalışmaları, teknoloji adaptasyonu ve regülasyonlardaki değişimlere hızlı uyumu sayesinde bu başarıya ulaştığımızı düşünüyor, bu ödülü almamızda emeği geçen çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Müşterilerimizin güveni ve işbirliği, en büyük motivasyon kaynağımız olmaya devam edecek ve gelecekte de iş dünyasına değer katmayı sürdüreceğiz."