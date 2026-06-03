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EY Türkiye'de üst düzey atama

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Ernst & Young (EY) Türkiye, Güvence Bölümü Başkanlığı'na Can Altıntaş'ı atadı. Altıntaş, 1 Temmuz itibarıyla görevi Damla Harman'dan devralacak.

Uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketi Ernst & Young (EY) Türkiye Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı Can Altıntaş, şirketin Güvence Bölümü Başkanı olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Güvence Bölümü Başkanlığı görevini EY Türkiye Ülke Başkanlığına atanan Damla Harman'dan 1 Temmuz itibarıyla devralacak Can Altıntaş, EY Güvence Hizmetleri altında yer alan Bağımsız Denetim, Finansal Muhasebe, Teknoloji Risk, Usulsüzlük İnceleme ve Uyum gibi alanları kapsayan profesyonel hizmetlere liderlik ederek, iş dünyasına yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümünden 2005 yılında mezun olan Altıntaş, profesyonel kariyerine EY Türkiye bünyesinde adım attı. 2017 yılında EY Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortaklığı görevine terfi eden Altıntaş, yaklaşık 20 yıllık denetim tecrübesiyle farklı sektörlerdeki çok sayıda projeyi yürüterek şirketlerin denetim süreçlerinde rol üstlendi. Hem yerel hem de uluslararası denetim ve muhasebe standartları konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip Altıntaş, 2019 yılından itibaren EY'nin Ankara ofisinde Güvence Hizmetlerinden sorumlu lider olarak görev aldı.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Altıntaş, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanının yanı sıra Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetim, Sürdürülebilirlik Denetçiliği ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahip bulunuyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
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