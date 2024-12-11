EY 2024 Tatil Alışverişi Araştırması: Tüketiciler Daha Bilinçli ve Sorgulayıcı

Ernst & Young (EY), 2024 Tatil Alışverişi Araştırması'nın istatistiklerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri veren EY, tüketicilerin yıl sonu alışverişine yaklaşımındaki değişimleri ortaya koyan EY 2024 Tatil Alışverişi Araştırması'nın sonucunu yayımladı.

13 bin küresel tüketicinin geleneksel indirim sezonlarına ilişkin görüşlerini ve tutumlarını araştıran rapora göre, tüketicilerin yüzde 69'u "11.11 Alışveriş Festivali", "Efsane Kasım", "Yılbaşı İndirimi" gibi kampanyalardan keyif alıyor ve bu dönemleri "sabırsızlıkla" bekliyor. Buna rağmen aynı katılımcıların yaklaşık 3'te 2'si (yüzde 64), söz konusu indirim dönemlerine şüpheyle yaklaşıyor ve indirimlerin gerçek değerini sorguluyor.

Ankete katılanların yüzde 58'i, sabırsızlıkla bekledikleri indirim sezonunda satın almak istedikleri ürünlerin promosyonun parçası olmamasından şikayet ediyor. Bu durum, ekonomik belirsizlik ve geçim sıkıntısının yıl sonu indirimlerine ilgiyi artırmasına rağmen, tüketicilerin daha dikkatli ve seçici hale geldiğini gösteriyor.

Rapor, küresel tüketicilerin yüzde 45'lik oranla, yıl sonu alışverişlerini yaparken ödeme yapabilme konusunda endişeli olduğunu ortaya koyuyor. Tüketicilerin yüzde 41'i (özellikle 18-17 yaş arasındaki Z Kuşağı), harcamalarını finansal kaygılar nedeniyle kredi kartı veya kredi kullanarak yapmayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 57'si de mali durumları nedeniyle yalnızca indirimli ürünlere yöneldiğini belirtiyor.

Alışverişler, sezon sonuna kaydırılıyor

Tüketiciler, indirimlerin daha cazip hale geleceğini düşündüğü için alışverişlerini sezon sonuna kaydırmayı tercih ediyor. Rekabetçi piyasa ve indirim günlerinin kasım- aralık gibi yıl sonuna yakın dönemlere denk gelmesi nedeniyle birçok firma, sezonluk satışlarını eylül ya da ekimde başlatıyor. Buna rağmen, küresel tüketicilerin yüzde 52'si, bütçelerini sezonun ilerleyen dönemine kadar harcamayı planlamadıklarını vurguluyor.

Rapor, birçok kişinin yıl sonu indirimlerinin artacağına güvendiğini ve perakendecilerin yeni yıla hazırlık için stokları eritmek isteyeceğini öngördüğünü ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı yalnızca indirimli ürünleri satın almayı planlarken, yüzde 67'si ise en iyi fırsatları yakalamak için piyasa tekliflerini aktif olarak takip ediyor. Bu oran, çocuk sahibi tüketicilerde yüzde 73'e kadar yükseliyor.

Tüketicilerin yüzde 68'i, yıl sonuna denk gelen alışveriş sezonunda ürün satın almak için fiziksel mağazaları tercih ediyor. Dijital alışverişin hızla arttığı bu dönemde, mağazalar, ürünleri deneyimlemek ve güven sağlamak açısından tercih ediliyor.

Araştırmaya göre, Z Kuşağı tüketicileri yıl sonu indirimlerinden faydalanmayı planlayan en aktif grup olarak öne çıkıyor. Organik ve sürdürülebilir ürünlere (yüzde 35) öncelik veren bu grup, ikinci el ürünlere de artan bir ilgi gösteriyor. Hızlı teslimat ve teknoloji gibi unsurlar, bu grubun alışveriş tercihini etkiliyor.

"Tüketiciler daha bilinçli ve sorgulayıcı hale geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Şirket Ortağı, Tüketici ve Perakende Sektör Lideri Kaan Birdal, araştırma sonuçlarının tüketicilerin yıl sonu alışverişine yönelik yaklaşımlarına dair önemli bulgular ortaya koyduğunu, zorlu ekonomik koşulların indirimlere ilgiyi artırırken, tüketicilerin daha bilinçli ve sorgulayıcı hale geldiğini belirtti.

Birdal, "Özellikle genç nesil, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli değer sunan ürünlere öncelik verirken, teknolojiyi ve dijital platformları alışveriş deneyimlerinin merkezine koyuyor. Diğer yandan, ürünleri deneyimlemek isteyen tüketiciler için fiziki mağazalar önemini koruyor. Tüketicilerin hem teknoloji kullanımı hem de deneyim beklentisi göz önünde bulundurulduğunda, bu durum, perakende sektörü için tüketici odaklı yenilikçi stratejiler geliştirme ve güven inşa etme açısından bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bullundu.