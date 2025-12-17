Eczacıbaşı Topluluğu'nda atama

Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanlığına, 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Evrim Bayam atandı.

Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanlığına Evrim Bayam atandı. Yapılan açıklamaya göre, İş yaşamına 2004 yılında Qwest İletişim'de Satış ve Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Evrim Bayam, 2005-2007 yılları arasında Omni İletişim'de Uluslararası İş Geliştirme Direktörü, 2007-2008 yılları arasında ise Turkcell Grup/Tellcom'da İş ve Ürün Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. 2008-2011 yılları arasında Yıldız Holding bünyesinde Kurumsal Finansman ve İş Geliştirme Müdürü, Kurumsal Finansman Grup Müdürü ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonlarında bulundu. 2011 yılında Yıldız Holding iştiraki Northstar İnovasyon'u kuran Bayam, 2016 yılına kadar şirketin Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2016-2018 yılları arasında kendi girişimi olan OPEX Danışmanlık ve Eğitim'de kurucu ve yönetici ortak olarak faaliyet gösterdi. Aynı dönemde Bahçeşehir Üniversitesi'nde İnovasyon ve Girişimcilik dersleri verdi. 2018-2025 arasında Orhan Holding'de İnsan, Bilgi Teknolojileri ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra yurtdışı ve yurtiçi grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri üstlendi. Evrim Bayam, lisans eğitimini 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 2005 yılında ise Johns Hopkins Üniversitesi'nden Bilişim ve Telekomünikasyon Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Bayam, yöneticilik kariyerinin yanı sıra Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak da çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL