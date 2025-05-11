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Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek
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Genç çiftlere verilen faizsiz evlilik kredisine yönelik yeni düzenlemeler yolda. Devletten "evlilik kredisi" alan çiftlerin, çocuk sahibi olmaları halinde borçlarının silinmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan 'evlilik kredisi' için yeni düzenlemelere gidilecek. Edinilen bilgilere göre, evlilik kredisi kullanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması yönünde yeni bir düzenleme planlanıyor.

KREDİ BORCU ÇOCUK YARDIMINA SAYILACAK

Buna göre evlilik kredisi kullanan gençler çocuk yapmaları durumunda kredi borcu çocuk yardımına sayılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"DEVLETİN BORÇLARDAN VAZGEÇMESİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Efendioğlu, "Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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