Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'yle 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'yle 8 milyar 59 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen desteklere yönelik açıklama yayımladı. Aile Yılı'nda Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin 81 ilde yaygınlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evlenecek çiftlere yönelik 150 bin liralık faizsiz kredi desteğini her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin liraya; 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükselttik. Bugüne kadar 136 bin 276 gencimiz, bu Fon'dan yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ayrıca projeden faydalanan ve 48 ayda çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerini her bir çocuk için 12 ay erteleme kararı aldık." - ANKARA