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Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear, Rusya Merkez Bankasına dava açtı

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Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear, Rusya Merkez Bankası aleyhine Brüksel Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Euroclear, Rus mahkemesinin 220 milyar avro ödeme kararını engellemek için yasal işlem başlattı ve davanın ilk duruşması yapıldı.

Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki (AB) dondurulmuş varlıklarının büyük kısmının bulunduğu Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear, Brüksel Ticaret Mahkemesi'nde Rusya Merkez Bankası aleyhine dava açtı.

Belçika'nın L'Echo gazetesinin haberine göre, Brüksel merkezli Euroclear, Rusya Merkez Bankasının varlıklarının dondurulmasıyla ilgili olarak 220 milyar avro ödeme emri veren Rus mahkemesinin kararını engellemek için yasal işlem başlattı.

Rusya Merkez Bankasına karşı Brüksel Ticaret Mahkemesi'nde hukuki süreç başlatan Euroclear'ın açtığı davanın ilk duruşması yapıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu.

AB'de bulunan Rus varlıklarının önemli kısmı Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor. Euroclear'da 200 milyar avrodan fazla Rus varlığı bulunuyor.

Moskova Tahkim Mahkemesi, 15 Mayıs'ta, Rusya Merkez Bankası'nın Euroclear aleyhine açtığı davayı kabul etmiş, Euroclear'dan yaklaşık 220 milyar avro tahsil edilmesine hükmetmişti.

Euroclear ise Moskova'daki mahkemenin bu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını savunuyor. Euroclear, merkezinin Brüksel'de bulunması nedeniyle davaya yalnızca Belçika mahkemelerinin bakmaya yetkili olduğunu ileri sürüyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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