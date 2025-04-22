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Euro dünkü rekor seviyesine çok yakın seyrediyor

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Küresel piyasalardaki güvensizlik ortamı altını zirveye taşırken görece dolar karşısında daha iyi durumda olan euro güçlenmeye devam ediyor. Dün 15:00 itibariyle euro serbest piyasada 44.15'ten satılırken bu sabah itibariyle avro 44,1440 liradan güne başladı.

ABD ile Çin arasında tehditler artarken doların güçsüzleştiği piyasalarda euro yeni rekor kırarak 44 lirayı aştı. 15:00 itibariyle euro serbest piyasada 44.15'ten satıldıktan sonra fiyatlar bu düzeyde devam etti. bu sabah da euro yine aynı rekor düzeyinde işlemle güne başladı.

EURO 44 LİRAYI AŞTI

Çin ile yaşanan gerilimin de etkisiyle dolar gerilerken euro yeni yatırımlarla değerleniyor. Euro yukarı yönlü yeniden ivmelenerek 44.15'e ulaştı. Tarihi zirvenin ardından İstanbul serbest piyasada dolar 38,2510 liradan, avro 44,1440 liradan güne başladı. Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor. 44,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi.

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Euro dünkü rekor seviyesine çok yakın seyrediyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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