Euro Bölgesi sanayi üretiminde sürpriz büyüme

Aralık ayında Euro Bölgesi sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda sürpriz bir büyüme kaydetti. Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.1 gerileme beklentisinin aksine yüzde 1.2 artarken bu, Şubat 2023'ten beri ilk artış olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma tahminlerinin aksine sanayi üretimi, son 10 ayın en yüksek artış oranı olan yüzde 2.6 düzeyinde arttı.

İSTİHDAM ARTIŞ ORANINDA DEĞİŞME OLMADI

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde istihdam artış oranı yıllık bazda, yüzde 1.1 gerileme olacağı yönündeki piyasa tahminlerinin aksine değişmeyerek yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşti. Çeyreklik bazda bakıldığında ise tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış görüldü. Çeyreklik bazda artış beklentisi istihdamın yüzde 0.2ile önceki çeyreğe oranla değişmeden kalması yönündeydi.

EURO BÖLGESİ'NDE TAHMİNLERE PARALEL BÜYÜME

Euro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) ise aynı çeyrekte yıllık yüzde 0.1 ile tahminlere paralel büyüdü. Önceki çeyrekte GSYH büyümemişti. Çeyreklik bazda bakıldığında ise beklentilere paralel bir seyirle GSYH büyümedi. Önceki çeyrekte GSYH yüzde 0.1 daralmıştı.