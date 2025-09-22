Haberler

ETSO'da UR-GE Projesi Kapsamında İlk İhtiyaç Analizi Toplantısı Yapıldı

ETSO'da UR-GE Projesi Kapsamında İlk İhtiyaç Analizi Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği UR-GE Projesi kapsamında inşaat sektörüne yönelik ilk ihtiyaç analizi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda firmaların rekabet gücü için stratejik adımlar ele alındı.

ETSO'da UR-GE Projesi Kapsamında "İlk İhtiyaç Analizi" toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürütücülüğünü üstlendiği, Ticaret Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında inşaat sektörüne yönelik iki kümelenme projesinden ilki için ilk faaliyet olan ihtiyaç analizi toplantısı düzenlendi. Toplantı ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, proje katılımcısı 23 firma ile birlikte ihtiyaç analizini yürütecek olan Uragem firması yöneticisi Fatih Saraç ve ekibi katıldı. Tanışma ve ön görüşme niteliğinde gerçekleşen toplantıda, firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücü elde edebilmeleri için izlenecek stratejik adımlar masaya yatırıldı. İhtiyaç analizinin sonraki aşamasında firma bazlı birebir ziyaretlerin gerçekleştirileceğini belirterek, bu süreçte firmalara uluslararasılaşma, yeni pazar keşfi ve müşteri segmentasyonu konularında yol gösterici stratejiler sunulacağını ifade etti. Toplantıya katılan firmalar ise beklenti ve hedeflerini paylaşarak projeye aktif katkı sundular. Samimi ve verimli bir ortamda gerçekleşen görüşmeler, projenin ilk ayağına güçlü bir başlangıç yapılmasını sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
