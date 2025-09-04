Eti Bakır, Mardin Mazıdağı Tesisi'nde Revizyon Duruşunu Tamamladı

Eti Bakır, Mardin Mazıdağı'ndaki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi'nde, 2025 yılı Haziran-Temmuz döneminde gerçekleştirilen planlı revizyon duruşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Cengiz Holding'in grup şirketi ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Eti Bakır'ın Mardin Mazıdağı'ndaki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, yaklaşık bir aylık planlı revizyon duruşunu başarıyla tamamladı. Duruş süresince tesisin tüm kritik üretim birimlerinde bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirildi; böylece üretim güvenliği ve sürdürülebilirlik güçlendirildi. Revizyon sürecinde, iç teknik ekibin yanı sıra 600 kişilik dış destek kadrosu görev aldı. İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri titizlikle uygulanırken, çalışmalar planlanan takvime uygun şekilde tamamlandı.

Üretim sürekliliği için kritik revizyonlar tamamlandı

Yapılan açıklamaya göre, planlı duruş kapsamında tesislerin farklı ünitelerinde kapsamlı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Sülfürik Asit Tesisi'nde roaster ünitelerinde yapısal değişiklikler, elektrostatik filtrelerde revizyonlar ve SO2 eşanjörlerinde yenilemeler tamamlandı. Fosforik Asit Tesisi'nde ise FRP kaplamalar ve tuğla kaplama artırımları gerçekleştirildi; ayrıca sonsuz bant sistemine geçiş sağlanarak kapasite artışı gerçekleştirildi. Metal Geri Kazanım Tesisi'nde merkezi kontrol sisteminde (DCS) yükseltme yapılırken redundant sistem uygulaması devreye alındı. DCS ve DAP Tesisleri'nde yüksek basınçlı kompresörler ile tambur sistemlerinde kritik bakım ve yenilemeler gerçekleştirildi. Enerji Tesisi'nde ise türbin, alternatör ve fan sistemlerinde modernizasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bu çalışmalar sayesinde tesisin verimliliği artırılırdı, plansız duruş riskleri en aza indirildi ve üretim güvenliği güçlendirildi.

"Tesisimiz daha güçlü bir altyapıyla yeniden devrede"

Eti Bakır Mazıdağı Tesisi İşletme Müdürü Bekir Kan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Yaklaşık bir aylık planlı revizyon duruşunu, öngördüğümüz takvim doğrultusunda tamamladık. Kritik ünitelerimizde hayata geçirdiğimiz bakım ve modernizasyon çalışmaları sayesinde tesisimizin üretim güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği daha da güçlendi. Duruş sürecinde gösterilen yüksek koordinasyon ve iş birliği ile tesisimizi daha güçlü bir altyapıyla yeniden devreye aldık."

Planlı duruş geleceğe yatırıma dönüştü

Açıklamaya göre, planlı revizyon duruşu süresince yaklaşık 3 bin iş emri açılarak, farklı ünitelerde çok yönlü bakım ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Böylece tesis, uzun vadeli güvenlik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda daha dayanıklı, çevresel açıdan daha sorumlu ve kesintisiz üretim yapabilecek bir kapasiteye ulaştı. - MARDİN