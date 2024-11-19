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Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsız, itibar etmeyin

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Et ve Süt Kurumu "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarında sorun olmadığını belirten ESK, et fiyatlarını artıracak spekülatif iddialara itibar edilmemesini istedi.

Et Ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarıyla ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Et fiyatlarının yükseldiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten ESK, stoklarla ilgili bir sorun olmadığını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle: Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı' şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır.

"STOKLARDA SORUN YOK"

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir."

"İTİBAR ETMEYİN"

"Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsız, itibar etmeyin
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ya hu kardeşim biz itibar etmiyoruz da bu söylediklerinden kasapların marketlerin haberi var mı:)))

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