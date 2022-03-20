Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi
İhlas Haber Ajansı - Şahap Gürler - Ekonomi
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Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi Erzurum Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi.
Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi
ERZURUM - Erzurum Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi.
Et piyasasında son zamanlarda belirsizlik yaşandığını söyleyen Kenan Ejder, "Mutlaka ithalatın yolunun açılması gerekiyor. Et fiyatlarında belirsizlik var. Üretici besi yapamıyor. İneği bitirirsek dana olmayacak. Dana olmazsa süt olmayacak" dedi.