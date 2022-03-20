Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

İhlas Haber Ajansı - Şahap Gürler - Ekonomi
 - Güncelleme:

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi Erzurum Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi.

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

ERZURUM - Erzurum Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi.

Et piyasasında son zamanlarda belirsizlik yaşandığını söyleyen Kenan Ejder, "Mutlaka ithalatın yolunun açılması gerekiyor. Et fiyatlarında belirsizlik var. Üretici besi yapamıyor. İneği bitirirsek dana olmayacak. Dana olmazsa süt olmayacak" dedi.

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title