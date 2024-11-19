Et fiyatları hızla artarken yıl sonunda kıymanın 700 lirayı aşacağı öngörüldü

Türkiye genelinde yumurtanın ardından bu kez kırmızı et fiyatlarındaki olağan dışı artış gündemde.Son bir ay içerisinde hem kasaplarda hem de marketlerde kıyma ve kuşbaşı et fiyatları yüzde 10 ile 15 oranında zamlandı. Sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar kıyma fiyatlarının kilogram başına 700 lirayı aşacağını söylüyor.

Son altı aydır durağan seyreden kırmızı et fiyatları, kasım ayı itibarıyla artışa geçti. Özellikle kasaplarda kıymanın kilogram fiyatı 600 liradan 650-680 liraya, yerli dana kuşbaşı ise 600 liradan 700 liraya yükseldi. Marketlerde ise kıyma 350 liradan 420-450 lira aralığına, ithal dana kuşbaşı da son bir ayda 490 liradan 550 liraya çıktı.

SÜT FİYATININ DÜŞÜKLÜĞÜ ET FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI

Ulusal Et Konseyi'ne göre, bu fiyat artışlarının birkaç önemli nedeni var. İlk olarak, yetersiz süt fiyatları nedeniyle süt ineklerinin erken kesime gönderilmesi, hayvan sayısında azalmaya ve dolayısıyla et arzında düşüşe yol açıyor.

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ BİR DİĞER ETKEN

Yem fiyatlarındaki yüzde 70'lik artış, hayvancılık maliyetlerini artırıyor. Kışın gelmesiyle hayvanların ahırlara çekilmesi yem tüketimini ve maliyetlerini artırırken, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar da sektörü olumsuz etkiliyor.

ET FİYATLARINDAKİ ZAMLAR GEÇİCİ BİR DURUM DEĞİL.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarındaki artışın geçici bir durum olmadığını, yanlış tarımsal politikalar sonucunda üretim ve tüketim dengelerinin bozulduğunu söyledi.

Yalçındağ, "Ülkemiz et üretiminde kendine yetebilir durumdayken, ithalata bağlı kalmak sorunlara yol açıyor. Fiyat dalgalanmaları kasapların iş yapma kabiliyetini olumsuz etkiliyor" dedi.

Yalçındağ, marketlerde satılan ithal etlerin kalitesinin yerli etler kadar iyi olmadığını, bu nedenle fiyat farkının oluştuğunu belirtti ve kasapların 'yerli ürün', marketlerin ise 'ithal et' ibaresi ile satış yapmasının önemine dikkat çekti.