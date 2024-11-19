Üye Girişi
Haberler

Et fiyatları hızla artarken yıl sonunda kıymanın 700 lirayı aşacağı öngörüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik durgunluğun etkisiyle yıl sonunda kıyma fiyatlarının 700 lirayı aşacağı öngörülüyor. Fiyatların bu denli artış göstermesi tüketiciyi olumsuz etkileyecek ve alım gücünü düşürecektir. Bu durum hem vatandaşları hem de et sektörünü zor durumda bırakacaktır.

Türkiye genelinde yumurtanın ardından bu kez kırmızı et fiyatlarındaki olağan dışı artış gündemde.Son bir ay içerisinde hem kasaplarda hem de marketlerde kıyma ve kuşbaşı et fiyatları yüzde 10 ile 15 oranında zamlandı. Sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar kıyma fiyatlarının kilogram başına 700 lirayı aşacağını söylüyor.

Son altı aydır durağan seyreden kırmızı et fiyatları, kasım ayı itibarıyla artışa geçti. Özellikle kasaplarda kıymanın kilogram fiyatı 600 liradan 650-680 liraya, yerli dana kuşbaşı ise 600 liradan 700 liraya yükseldi. Marketlerde ise kıyma 350 liradan 420-450 lira aralığına, ithal dana kuşbaşı da son bir ayda 490 liradan 550 liraya çıktı.

SÜT FİYATININ DÜŞÜKLÜĞÜ ET FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI

Ulusal Et Konseyi'ne göre, bu fiyat artışlarının birkaç önemli nedeni var. İlk olarak, yetersiz süt fiyatları nedeniyle süt ineklerinin erken kesime gönderilmesi, hayvan sayısında azalmaya ve dolayısıyla et arzında düşüşe yol açıyor.

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ BİR DİĞER ETKEN

Yem fiyatlarındaki yüzde 70'lik artış, hayvancılık maliyetlerini artırıyor. Kışın gelmesiyle hayvanların ahırlara çekilmesi yem tüketimini ve maliyetlerini artırırken, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar da sektörü olumsuz etkiliyor.

ET FİYATLARINDAKİ ZAMLAR GEÇİCİ BİR DURUM DEĞİL.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarındaki artışın geçici bir durum olmadığını, yanlış tarımsal politikalar sonucunda üretim ve tüketim dengelerinin bozulduğunu söyledi.

Yalçındağ, "Ülkemiz et üretiminde kendine yetebilir durumdayken, ithalata bağlı kalmak sorunlara yol açıyor. Fiyat dalgalanmaları kasapların iş yapma kabiliyetini olumsuz etkiliyor" dedi.

Yalçındağ, marketlerde satılan ithal etlerin kalitesinin yerli etler kadar iyi olmadığını, bu nedenle fiyat farkının oluştuğunu belirtti ve kasapların 'yerli ürün', marketlerin ise 'ithal et' ibaresi ile satış yapmasının önemine dikkat çekti.

Et fiyatları hızla artarken yıl sonunda kıymanın 700 lirayı aşacağı öngörüldü
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu
Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

Bakan Memişoğlu'nun hareketi muhalefet sıralarını ayaklandırdı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHayat:

Kıyma neydi ki yenen birşey mi?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

At eti mi domuz eti mi belli bile değil. Ben türkiyede sadece balık mercimek nohut avocado yerim. Bir avocado ye 6 saat tok tutar. Beyaz ekmek arasi köfte veya döner ye hemen yine acıkırsın. Cünkü boş kalori.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

enflasyon dusuyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? 20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.