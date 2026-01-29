Haberler

ESO, 2026 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Güncelleme:
Eskişehir Sanayi Odası, Ocak ayı meclis toplantısında 2026 yılına dair beklentileri ve ekonomik konuları görüşerek bütçe izleme raporunu paylaştı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda ekonomik konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, ESO Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapıldı. ESO Meclis Başkanı Süha Özbay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, geçen toplantıya ait kararların okunması ve onaylanması ile başladı. Meclis üyesi sanayicilerin 2026 yılına dair beklentilerini dile getirmeleriyle devam eden programda muhasebeyle ilgili belgeler onaya sunulurken, bütçe izleme raporu ve gelir-gider hesapları paylaşıldı. Ekonomik konuların da görüşüldüğü toplantı, öneri ve dileklerin sunulması ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

