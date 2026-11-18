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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) temsilcileri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılarak kent sanayisinin verimlilik ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını uluslararası katılımcılara aktardı.

Zirvede odayı temsilen ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminden Sorumlu Meclis Üyesi Ömer Benli, Eskişehir Model Fabrika Direktörü Sema Şahin ile ESO Sürdürülebilirlik ve Yeşil Sanayi Uzmanı Dr. Çağdaş Saz yer aldı. Program kapsamında düzenlenen "Sanayinin Yeşil Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan Sema Şahin ve Dr. Çağdaş Saz, sanayide verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretime geçiş süreçlerini Eskişehir Model Fabrika ile ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminin saha uygulamaları üzerinden değerlendirdi.

Panelde, üretim süreçlerinde israfın azaltılması, kaynak kullanımının iyileştirilmesi ve çevresel etkilerin düşürülmesine yönelik yalın üretim yaklaşımları ele alındı. Ayrıca Ömer Benli'nin koordinasyonunda faaliyet gösteren ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminin, işletmelerin sürdürülebilirlik kapasitelerini geliştirmeye ve yeşil dönüşüme hazırlanmalarına yönelik yürüttüğü çalışmalar da zirve kapsamında paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı