Esnafı Mağdur Edecek Vergi Düzenlemesi Tepkisi

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 9 Eylül 2025 tarih ve 33012 sayılı resmi gazete yayımlanan 'Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine' ilişkin değişikliğin ülke genelinde basit usul ile çalışan binlerce esnafı mağdur edeceğini belirtti.

Uygulamanın gözden geçirilmesini talep ettiklerini kaydeden Başkan Özmeriç, "Değişiklik bu haliyle uygulanacak olursa maalesef pek çok esnaf ve sanatkar işini bırakmak zorunda kalacaktır. Bu da ilerleyen süreçte ülke ekonomisini de ciddi derecede olumsuz etkileyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 9 Eylül 2025 tarih ve 33012 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 Eylül 2025 Tarih ve 10380 sayılı kararının uygulanması halinde basit usulde faaliyet gösteren küçük esnaf ve sanatkarın sadece muhasebe maliyetinin 10 kat artacağını kaydeden Özmeriç, "Vergiye kesinlikle karşı değiliz. Ancak verginin kazanandan alınmasına tarafız" dedi.

Yayımlanan karara göre 01 Ocak 2026 tarihi itibariyle

Nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, basit usul vergiye tabi esnaf ve sanatkarın tamamına yakının deftere tabi olarak vergilendirmeye tabi tutulacağını belirten Başkan Özmeriç, "Küçük esnaf ve sanatkarın mensubu olduğu esnaf odalarında basit usul mükelleflerimizin defterleri bizzat bağlı olduğu meslek odası tarafından tutulmaktadır. Yeni uygulanacak sistem küçük esnafa ek yükler getireceği gibi sadece muhasebe maliyetini yaklaşık 10 kat arttıracaktır. Bu da esnafın büyük bir kısmının belki de işini bırakmasına sebep olacaktır. Kısacası bize göre, yeni uygulama ile sağlanması planlanan faydadan daha çok ülke ekonomisine zararı olmasından endişe ediyoruz. Anayasa'nın 173. Maddesi'nde 'Devlet küçük esnaf ve sanatkarı koruyucu kollayıcı tedbirler alır' der. Esnaf ve sanatkarlar olarak Anayasa'nın bu hükmüne istinaden ciddi bir sıkıntıya neden olacağından endişe duyduğumuz bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini ve sürecin 2 yıl ertelenmesini bekliyoruz" dedi.

Uygulamanın şoför esnafını da ciddi derece sıkıntıya sokacağını kaydeden Başkan Özmeriç, "Basit usulde vergi öderken KDV, Geçici Vergi, muhasebeci ücreti gibi mali yükleri bulunmayan esnafımız, bu düzenleme ile yüzde 40'a varan oranda gelir vergisi ve yüzde 20 oranında da KDV ödeyecektir. Bunun yanında, ticari araçlarını satmak isteyen gerçek usuldeki esnafımız, çifte vergilendirme yükü altında kalacaktır" diyerek uygulamanın yürürlüğe girmesi ile kayıt dışılığına da neden olabileceğini ileri sürdü. - AYDIN