Başkan Künkcü: 'Gerçek usule geçen esnafın defter ve beyan işlemleri odalar aracılığıyla yapılabilecek'
AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle basit usulden gerçek usule geçen esnaf ve sanatkarların defter ve beyan işlemlerinin meslek odaları aracılığıyla elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Resma Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle, basit usulde vergilendirilen ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçek usule geçen esnaf ve sanatkarların defter ve beyanname işlemlerine ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yeni düzenleme kapsamında işletme hesabı esasına göre defter tutan esnafın defter ve beyanname işlemlerinin, üye oldukları meslek odaları ve birlikler aracılığıyla yapılabileceğini açıkladı. Başkan Künkcü, söz konusu düzenlemenin esnaf açısından büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Bu tebliğ ile birlikte basit usulden gerçek usule geçen esnafımızın defter ve beyan süreçleri daha sistemli ve güvenli hale getirildi. Meslek odalarımız, üyelerimiz adına elektronik ortamda bu işlemleri yürütebilecek. Böylece esnafımızın yaşadığı bürokratik zorlukların önüne geçilmiş olacak" dedi.

Yeni uygulama kapsamında, gerekli şartları taşıyan meslek odaları ve birlikler, üyeleri adına Defter-Beyan Sistemi üzerinden işlem yapabilecek. Şifresi bulunmayan üyeler için başvurular oda aracılığıyla gerçekleştirilecek ve esnaf ile oda arasında Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi imzalanacak. Başkan Künkcü, basit usulden gerçek usule geçen tüm esnaf ve sanatkarların, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi adına bağlı bulundukları meslek odalarına müracaat etmeleri çağrısında bulundu. - AYDIN

