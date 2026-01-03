Haberler

Kuruyemiş alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Eskişehir'de kuruyemiş esnafı Ahmet Dönder, taze kuruyemişin belirlenmesi için tadım yapılmasının önemine vurgu yaptı. Nemli ve acı tatların bayatlık belirtisi olduğunu ifade eden Dönder, alışverişte güvendiği esnafı tercih etmenin önemini de dile getirdi.

Eskişehir'de esnaf olan Ahmet Dönder, kuruyemiş alırken ürünün tadına bakılarak nemli ve acı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Arifiye Mahallesi'nde baba mesleği ile uğraşan 19 yaşındaki esnaf Ahmet Dönder, kuruyemişin pirinç ve un gibi temel gıdalardan çok farklı bir yapısı olduğunu söyledi. Tüketicilerin ürünün taze olduğunu anlamak için tadım yapmalarının önemli olduğunu ifade eden Dönder, nem ve acı tadın bayatlık belirtisi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, üründe güve ve kurt olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşın bildiği ve güvendiği esnaf ile alışveriş yapmasını tavsiye eden genç esnaf; şu anda en çok tuzlu fıstık, hurma ve ceviz içinin tercih edildiği bilgisini paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
