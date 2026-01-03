Kuruyemiş alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Eskişehir'de esnaf olan Ahmet Dönder, kuruyemiş alırken ürünün tadına bakılarak nemli ve acı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Arifiye Mahallesi'nde baba mesleği ile uğraşan 19 yaşındaki esnaf Ahmet Dönder, kuruyemişin pirinç ve un gibi temel gıdalardan çok farklı bir yapısı olduğunu söyledi. Tüketicilerin ürünün taze olduğunu anlamak için tadım yapmalarının önemli olduğunu ifade eden Dönder, nem ve acı tadın bayatlık belirtisi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, üründe güve ve kurt olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşın bildiği ve güvendiği esnaf ile alışveriş yapmasını tavsiye eden genç esnaf; şu anda en çok tuzlu fıstık, hurma ve ceviz içinin tercih edildiği bilgisini paylaştı. - ESKİŞEHİR