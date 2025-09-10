Eskişehir Sanayi Odası'ndan Gıda Sanayi ve Elektrikli Araçlar İçin Önemli Talepler

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 3. Meslek Komitesi, sektörün güncel sorunlarını ele almak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği toplantı sonucunda iki kritik konuda karar aldı. Alınan kararları kamuoyuna duyuran ESO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, gıda sanayi üreticilerinin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için finansman kolaylıkları ve çevreci dönüşüm desteği taleplerini dile getirdi.

"Üretici için taksit sayısı artırılmalı"

Komitenin ilk gündem maddesinin tedarik zinciri alımlarında yaşanan finansman zorlukları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bir gıda üreticisi olarak ham madde ya da ambalaj gibi ihtiyacımız olan ürünleri tedarikçiden almak zorundayız. Çoğu zaman bu alımları kredi kartı ile yapıyoruz. Ancak bankalar hem yüksek faiz uyguluyor hem de çok az taksit imkanı tanıyor. Bu nedenle üreticilerimiz ciddi şekilde sıkışıyor. Tedarik zinciri alımlarında kredi kartı taksit sayısı artırılırsa hem maliyetlerimiz biraz hafifleyecek hem de üretim sürecinde nefes alabileceğiz. Böylece gıda sanayimiz daha güçlü ve istikrarlı şekilde yoluna devam edebilir. Bu düzenleme sadece bir kolaylık değil, sektörümüzün ayakta kalması için zorunlu bir ihtiyaçtır. Çünkü üreticiye sağlanacak her küçük nefes, zincirleme şekilde fabrikaların üretimini sürdürebilmesine, istihdamın korunmasına ve ülke ekonomisinin istikrarına katkı sağlayacaktır." diye belirtti.

"Elektrikli araçlara geçişte devlet desteği şart"

Sektörün ikinci gündem maddesine değinen Erdoğan, özellikle lojistik ve saha operasyonlarında kullanılan araçların mevcut durumda hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Bugün birçok firmamızın lojistik ve saha operasyonlarında kullandığı araç filoları benzinle çalışıyor. Bu durum yalnızca çevreye zarar vermiyor, aynı zamanda ülke ekonomisi için de ciddi bir yük oluşturuyor. Çünkü mazot ve benzin tamamen dışa bağımlı olduğumuz kalemler arasında ve cari açığın en büyük nedenlerinden biri. Türkiye, her yıl milyarlarca doları yalnızca bu yakıtı ithal etmek için harcıyor. Oysa elektrikli araçlara geçiş, sadece sanayiciye değil ülke ekonomisine de büyük avantaj sağlayacaktır. Daha az yakıt ithalatı, doğrudan cari açığın azalması demek. Üreticiler açısından da hem yakıt maliyetleri düşecek hem de çevreci üretim anlayışımız daha da güçlenecektir. Bu nedenle elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için devletimizin devreye girmesi şart. Elektrikli araç alımlarında üreticilere yönelik ÖTV indirimi, kurumlar vergisinde kolaylık sağlanması veya yerli otomobilimiz TOGG için özel teşvik planları hazırlanması, sadece firmaların değil ülke ekonomisinin de önünü açacaktır. Bu adımlar sayesinde hem üretim maliyetlerimiz azalacak, hem çevresel duyarlılığımız artacak, hem de cari açık baskısı önemli ölçüde hafifleyecektir."

"Amaç daha güçlü, daha çevreci bir sanayi"

Alınan kararların sadece firmaların değil, aynı zamanda toplumun ve çevrenin yararına olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz üreticiler olarak yalnızca kendi maliyetlerimizi düşünmüyoruz. Daha çevreci üretim, daha temiz bir gelecek ve sürdürülebilir bir sanayi için de sorumluluk alıyoruz. Finansman kolaylıkları ve elektrikli araç desteği, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına alacak adımlardır. Gıda sanayicileri olarak devletimizin bu konularda gerekli adımları atacağına inanıyoruz." - ESKİŞEHİR