Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü'nden Don Riski Uyarısı

Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, gece sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi üzerine özellikle Mihalıççık'ta kiraz üretimi yapan üreticilerin ve örtü altı üretim yapan seracıların Mahmudiye ilçesindeki meyve üreticilerinin zirai don riskine karşı mutlaka tedbir almaları gerektiğini belirtti. Kurumun sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yapılan duyurulara ek olarak, toplam 24 bin üreticiye SMS yoluyla uyarı mesajı gönderildi.

Uzmanlar bahçelerde ve seralarda örtüleme, sulama ve saman gibi materyallerin yakılarak dumanlama (sisleme) yöntemlerinin uygulanmasını istedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz ve teknik ekiplerle birlikte Mahmudiye ilçesindeki meyve bahçelerinde gece saatlerinde incelemelerde bulundu. Sahada üreticilerle bir araya gelen ekip, yapılan uyarıların ardından alınan önlemleri yerinde gözlemledi.

Mihalıççık'ta gece nöbeti

Gece ilerledikçe saha çalışmaları Mihalıççık ilçesine taşındı. Ziraat Odası Başkanı Serhat Uysal'ın da katıldığı ziyarette kiraz üreticileriyle buluşan ekip, don riskine karşı alınan önlemleri değerlendirdi. İl Müdürü Gümüş, üreticilerin endişelerini, önerilerini ve gözlemlerini dinleyerek, TARSİM Bölge Müdürlüğü ile anlık görüşmeler gerçekleştirerek don riskini bildirdi. Saha çalışmalarından ve çiftçilerle yaptığı istişarelerden edindiği tüm izlenimleri ve bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine raporladı.

Müdür Gümüş: "Çiftçimizin yanındayız"

İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, sahadaki izlenimlerinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Don riski nedeniyle tüm ekiplerimizle birlikte teyakkuza geçmiş durumdayız. Hedefimiz, üreticilerimizin bu afetten ya hiç etkilenmemesi ya da en az zararla atlatmasıdır. Muhtemel zararların karşılanması için TARSİM havuzu ve devletimizin sunduğu imkanlar devreye alınacaktır. Önümüzdeki kritik 4 gün boyunca çiftçilerimizle sahada kalmaya ve onları yalnız bırakmamaya devam edeceğiz."

Üreticimize çağrı: 'Önleminizi alın, ürününüzü koruyun'

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm üreticilere bir kez daha seslenerek, "Bir gecelik don, bir yıllık emeğinizi silebilir. Lütfen önlemlerinizi eksiksiz şekilde alın, biz her adımda yanınızdayız." mesajını yineledi. - ESKİŞEHİR