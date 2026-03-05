Eskişehir için 4 stratejik yatırım alanı açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Eskişehir için 4 stratejik yatırım alanı belirlendiği duyuruldu.

Program kapsamında, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda, programın sunduğu yatırım fırsatları ve destek mekanizmaları sanayicilerle paylaşıldı. Programı hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verilirken; temel hedefinin bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmayı yerelden başlatmak olduğu vurgulandı. Ayrıca bölgelerin teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli üretimle karşılanması ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Eskişehir için 4 yatırım alanı

Toplantıda 2026 yılı programı kapsamında güncellenen yatırım başlıkları da açıklandı. Program çerçevesinde her il için dört yatırım konusu belirlenirken, Eskişehir için öne çıkan sektörler katılımcılarla paylaşıldı. Eskişehir için belirlenen yatırım alanlarının ise, "Elektrikli ev aletlerine yönelik endüstriyel metal şekillendirme ve metal parça üretimi, havacılık sektörüne yönelik yüksek teknoloji parçaların üretimi ve işlenmesi, raylı taşımacılık için demiryolu araç parçaları üretimi veya test ve belgelendirme merkezi kurulması, tarım makineleri aksam ve parçaları üretimi" olduğu bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

