Eskişehir'de üniversite-sanayi işbirliği için toplantısı yapıldı

Eskişehir'de düzenlenen istişare toplantısında üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve teknolojik üretimin artırılması üzerine görüşmeler yapıldı.

Eskişehir'de üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeye yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından (EOSB) yapılan açıklamaya göre, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin artırılması ve yüksek katma değerli teknolojik üretimin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Duygu Yalnızoğlu, teknoparkın yapısı, faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi A.Ş. (ETİM) Genel Müdürü Zafer Gökavdan da kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise işbirliğini güçlendirmeye yönelik hedefleri paylaştı.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı konuşmada, üniversiteler ile sanayi arasında kurulacak güçlü ve sürdürülebilir işbirliklerinin katma değerli üretimi artıracağını belirtti.

Bilgi ve üretimin bir araya gelmesinin hem bölge hem de ülke açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Küpeli, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin bilimsel birikimi ile sanayimizin üretim gücünü buluşturduğumuzda, yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi ve ihracat odaklı bir yapı oluşturabiliriz. Bu doğrultuda AR-GE ve inovasyon ekosistemini güçlendirecek her türlü işbirliğini destekliyoruz. Eskişehir'in sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla bu sinerjiyi en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz."

Toplantıya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay da katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
