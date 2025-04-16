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Eskişehir'de Mart 2025 Konut Satışları Yüzde 11,9 Arttı

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TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de 2025 Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artarak bin 853 adede ulaştı. İlk el satışlar 607, ikinci el satışlar ise 1,246 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Mart ayında, 2024 Mart ayına göre yüzde 11,9 oranında artarak bin 853 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Mart ayında konutların 607 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 246 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 853 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,0 oranında artarak 352 adet, diğer satışlar ise yüzde 11,2 oranında artarak bin 501 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 352 konutun 112 adedi ilk satış, 240 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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