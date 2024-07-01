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Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışına İdari Para Cezası

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı tespit edilen firmalara toplam 276 bin 640,00 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerde toplam 276 bin 640,00 TL idari para cezası uygulandı.

Haziran ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmalarda 455 firmada 3 bin 145 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 48 firmada 240 ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda ekiplerce tespit edilen aykırılıklar için toplam 276 bin 640,00 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek Üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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