Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışına Cezalar

Eskişehir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, ekim ayında yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı yapan şahıslara 63 bin 808 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ekim ayında yapılan haksız fiyat artışı denetimlerinde, kanuna aykırı davranan şahıslara 63 bin 808 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün ekim ayı boyunca sürdürdüğü denetimlerin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde Eskişehir merkezi ve ilçelerinde 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' çerçevesinde fiyat etiketi-raf uyuşmazlığı tespit edilen 218 firmada bin 164 ürünün; haksız fiyat artışı çerçevesinde ise 18 firmada 90 ürünün denetlendiği açıklandı. Raporda, kanun çerçevesinde tespit edilen aykırılıklar hakkında 63 bin 808 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR