Haberler

Eskişehir'de fahiş fiyat denetimi: 64 firmaya ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de fahiş fiyat ve etiket denetiminde 64 firmaya ceza yazıldı.

Eskişehir'de fahiş fiyat ve etiket denetiminde 64 firmaya ceza yazıldı.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan haftalık denetimlerde, haksız fiyat artışı ve etiket usulsüzlüğü yaptığı belirlenen firmalara toplam 182 bin 758 TL idari para cezası uygulandı. Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği eş zamanlı denetimlerin haftalık bilançosunu açıkladı. Son bir haftada yürütülen çalışmalarda fahiş fiyat ve etiket aykırılıklarına geçit verilmedi.

2 bin 760 ürün incelendi

Edinilen bilgilere göre, fiyat etiketi ve kasa-raf fiyat uyumsuzluklarına yönelik yapılan incelemelerde 64 firmaya ait toplam 2 bin 760 ürün kontrol edildi. Öte yandan haksız fiyat artışı denetimleri çerçevesinde ise 12 firmada toplam 60 ürün detaylı olarak incelemeye alındı.

Dosyalar Bakanlığa gönderildi

Ekiplerce gerçekleştirilen saha denetimlerinde mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere toplam 182 bin 758 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalarla ilgili hazırlanan evraklar ise nihai yasal değerlendirmenin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Ekiplerin kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Aşırı yağışlar sele neden oldu: 8 ölü, 4 yaralı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!