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Eskişehir'de Buğday Hasadında Sap Azlığı Endişe Yaratıyor

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılan buğday hasadında çiftçiler dönümden 300 kilogram verim alırken, sapın az çıkması düşündürüyor. Hasat edilen tarım arazilerinde ise sapın az oluşu ileriki dönemlerde saman sıkıntısını yaşanacağı konusunda bilgi veriyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılan buğday hasadında çiftçiler dönümden 300 kilogram verim alırken, sapın az çıkması düşündürüyor.

Sivrihisar ilçesinin Dümrek mahallesinde, hububat hasadı başladı. Biçerdöver vasıtasıyla yapılan buğday hasadında çiftçiler dönümden ortalama 300 kilogram verim elde ediyor. Hasat edilen tarım arazilerinde ise sapın az oluşu ileriki dönemlerde saman sıkıntısını yaşanacağı konusunda bilgi veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sivrihisar Eskişehir Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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