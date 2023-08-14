Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Plastik Kasa ve Sıvı Gübre Desteği Verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) "Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi" kapsamında başlattığı plastik kasa ve sıvı gübre desteği düzenlenen törenle üreticiye verildi. EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Yanlış tarım politikaları nedeniyle gerçek bir tarım ülkesi olan ülkemizde tarımı bitirme noktasına geldiler. Böyle bir durumda biz de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde üreticimizi desteklemeye çalışıyor, en azından bu desteklerimiz sayesinde ufak da olsa bir yaraya merhem olmaya çalışıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in katılımıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda düzenlenen törende Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde üretim yapan çiftçilere mikrobiyal sıvı gübre ve plastik kasa desteği sağlandı.

Tepebaşı'nda 10'u kadın 44 üreticiye, Odunpazarı'nda ise 4'ü kadın 53 üreticiye 40'ar litre olmak üzere toplamda 4 bin litreye yakın sıvı gübre desteği ile örtü altı tarım ile uğraşan ihtiyaç sahibi üreticilere 3 bine yakın plastik kasa desteği verildiğini belirten Başkan Büyükerşen dağıtım töreninde, şunları söyledi:

"Üreticimizin her türlü maliyetlerinin arttığını biliyor, sıkıntılarını yakından hissediyoruz. Gübreden mazota, işçilikten tarımsal aletlere kadar girdileriniz artarken, büyük emekle ürettiğiniz üründen eskisi gibi kazanç sağlayamıyorsunuz. Üzülerek söylüyorum ki yanlış tarım politikaları nedeniyle gerçek bir tarım ülkesi olan ülkemizde tarımı bitirme noktasına geldiler. Böyle bir durumda biz de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde üreticimizi desteklemeye çalışıyor, en azından bu desteklerimiz sayesinde ufak da olsa bir yaraya merhem olmaya çalışıyoruz. Bugün de bu destekler ile yapacağınız hasatların bereketli olmasını diliyorum. Ayrıca sizlere bir konuda da müjde vermek istiyorum: Özellikle örtü altı tarım yapan üreticimizin büyük maliyetlerinden birisi plastik kasa. İstanbul başta olmak üzere büyük illerden sipariş ettiğiniz plastik kasalara bir de nakliye fiyatı eklenince maliyetleriniz artıyor. Bunu bildiğimiz için Sarıcakaya'da Plastik Kasa Üretim Fabrikası kurduk. Bu dağıttığımız kasalarımız da bu fabrikamızın ilk ürünlerinden. Şu an deneme ürünü olarak faaliyette, inşallah en kısa sürede fabrikamızı aktif hale getirecek ve Sarıcakayalı üreticilerimiz başta olmak üzere şehrimizde örtü altı tarım ile uğraşan çiftçimizin bu maliyetini aşağıya çekeceğiz."

Törene katılan Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu ve Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Levent Özbunar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne tarıma destek projelerini sürekli hale getirdiği için teşekkür etti.

Törenle sıvı gübre ve plastik kasalarını teslim alan üreticiler, artan maliyetlere karşın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında olarak kendilerine destek vermesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.