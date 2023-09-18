Eski Hükümlüler İş Kurma Projesiyle İş Kurdu

Eskişehir'de eski hükümlü iki kişi, Adalet Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında kendi işlerini kurarak hibe desteği aldı. Bir kişi hayvancılık işletmesi kurarken diğer kişi hırdavatçı dükkanı açtı.

Eskişehir'de eski hükümlü iki kişi engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma projesi kapsamında iş kurdu.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlüleri Adem Yaşar ile Cengiz Öztürk, hibe desteği almaya hak kazanarak kendi işlerini kurdu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun yaptığı çalışmalar neticesinde, eski hükümlü Öztürk, geçmiş dönemlerde kendi işinin kurulmasına yönelik proje kapsamında kabul edilen çalışmasıyla 20 koyun hibe desteği aldı ve Tepebaşı bölgesinde hayvancılık işletmesini kurdu. İşlerini büyüterek 200 küçükbaş hayvana sahip oldu.

Yine 2023'te kabul edilen proje ile 63 bin lira hibe desteği alan Adem Yaşar ise Tepebaşı bölgesinde hırdavatçı dükkanı açarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar ve beraberindekiler, hükümlülerden Adem Yaşar'ın açtığı hırdavatçı dükkanını ziyaret ederek kendisine hayırlı işler diledi.

Dükkandan alışveriş yapan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, denetimli serbestlik uygulamalarının infaz sistemindeki önemine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Denetimli serbestlik sisteminin, çağdaş ve profesyonel bir adalet sistemi için kurulduğu günden bugüne kadar uygulamalarının etkinliği ve kapsamı çeşitli yasal düzenlemeler ile genişletildi ve genişletilmeye devam ediliyor. Ceza infaz kurumundan salıverilen ve denetimli serbestlik sistemine giren hükümlülere suç türüne ve ihtiyaçlarına göre çeşitli programlar sunuyoruz. Bu programlar dahilinde hükümlülerin seminer, program ve kurslara katılımları sağlanıyor. Bunlarla birlikte hükümlülerin tekrar suç işlemesini önlemek, böylece toplumun düzenini ve güvenliğini sağlamak için devletin imkanlarıyla maddi destek verilerek bu kişilerin topluma ve ailesine karşı yararlı birey haline gelmeleri teşvik ediliyor. Böylelikle ekonomik sebeplere dayalı suç işlenmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edecektir."