Erzurumlu Girişimci Devlet Desteğiyle Hayalini Kurduğu Meyve Bahçesine Kavuştu

Erzurumlu girişimci Mustafa Güngör, devlet desteği ile hayalini kurduğu meyve bahçesine kavuştu.

Daha önce farklı sektörlerde çalışan Mustafa Güngör, Uzundere ilçesinde kurduğu meyve bahçesiyle hem üretiyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. 2009 yılı öncesi elektrik işleri ile uğraşan Mustafa Güngör, iş gereği gittiği yerlerdeki meyve bahçelerini gördükçe "Benim de böyle bahçem olsa" diye içinden geçirirken devletin tarım destek projelerinden faydalanarak 12 dönümlük alana 350 kiraz fidanı dikti. Proje ile hayatı bir anda değişen Güngör, şimdi yılda 7 ton kiraz üreterek bölgenin kiraz ihtiyacını karşılıyor. Güngör, Erzurum İl Tarım Müdürlüğü, Uzundere Kaymakamlığı, Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ve köy muhtarının da desteğini alarak kurduğu bahçede 13 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonun ürününü almaya başladıklarını söyleyen Güngör, bölgede en kaliteli kirazı yetiştirmek için ailece gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Güngör, "Daha öncesinde elektrik işleri yapmaktaydım, gittiğim yollarda durup meyve alırdım. Meyve alırken de 'keşke ben de meyve üretebilseydim' diye hayal ederdim. Tabii geçen 13 yıl içerisinde bu hayalime az da olsa kavuştuğum için kendimi şanslı hissediyorum. Ürettiğim kiraz bölgede ayrı bir tat oluşturdu, gelen müşterilerimiz kirazımın tadını, aromasını çok beğeniyorlar. Benim tek amacım bu bahçemden Sayın Cumhurbaşkanımızın da gelip dalından kiraz yemesini hayal ediyorum ve işimi çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. Yeni sezon başladı, bütün çiftçi arkadaşların ürünlerini hayırlısı ile müşterilerle buluşturmasını diliyorum. Bahçedeki ağaçların verim oranı yüzde 70. Bunda bahçenin bakımının çok önemi var" dedi.

Oltu'dan kiraz almak için Uzundere ilçesine gelen Öner Elibol, "Bugün sezonun başladığını duydum, kiraz yemeğe geldik. Çok güzel bir hizmet. Burası Erzurum'un güzide ilçelerinden Uzundere ilçesi. Bugün burada çok güzel aromalı bir kiraz tattık. Kirazlar yeni çıkmış, sezon yeni başlamış. Yoldan geçen bütün vatandaşlarımızın bu kirazdan tatmasını isterim" dedi.

Uzundere Balıklı Mahallesi Muhtarı Selçuk Güner ise, "Yaklaşık 300'ün üzerinde dikilen kiraz ağacından Mustafa Güngör yeteri derecede aromatik hem de tat bakımından iyi bir kiraz üretimini başardı. Bölgemizde bunun yapıldığını herkese kanıtlamış oldu" dedi. - ERZURUM