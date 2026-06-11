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Erzurum turizmine çifte destek: Envanter ve kültürel içerik projeleri için imzalar atıldı

Erzurum turizmine çifte destek: Envanter ve kültürel içerik projeleri için imzalar atıldı
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KUDAKA'nın 2026 Teknik Destek Programı kapsamında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sunulan turizm envanteri ve kültürel içerik geliştirme projelerinin sözleşmeleri imzalandı. Projelerle Erzurum'un turizm potansiyelinin artırılması, kültürel mirasın etkinlik temelli turizmle güçlendirilmesi ve kentin sürdürülebilir turizm gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sunulan "Erzurum İl Turizm Envanteri Hazırlanması" ve "Erzurum Kültürel Değerlerin Turizm Odaklı İçerik Geliştirme ve Etkinlik Danışmanlığı" projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Erzurum'un turizm potansiyelini daha görünür hale getirmeyi ve kültürel mirasını etkinlik temelli turizm anlayışıyla güçlendirmeyi amaçlayan projeler, ilin sürdürülebilir turizm gelişimine önemli katkılar sunacak.

İmzalanan ilk proje çerçevesinde Erzurum'un tüm ilçelerini kapsayan kapsamlı bir turizm envanteri hazırlanacak. Teknik destek sürecinde ilin doğal, tarihi ve turistik değerleri detaylı şekilde kayıt altına alınarak dijital ve basılı envanter oluşturulacak. Hazırlanacak envanter çalışması; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunularak Erzurum'un turizm planlamasına önemli bir veri altyapısı sağlayacak. Böylece kentin turistik çekiciliklerinin daha etkin tanıtılması ve destinasyon tercihlerinde Erzurum'un daha fazla öne çıkması hedefleniyor.

Sözleşmesi imzalanan ikinci proje ise Erzurum'un sahip olduğu tarihsel ve kültürel mirasın turizm perspektifiyle yeniden değerlendirilmesine odaklanıyor. Özellikle Milli Mücadele'nin önemli dönüm noktalarından biri olan Erzurum Kongresi'nin 107. yılı kapsamında gerçekleştirilecek 23 Temmuz Erzurum Kongresi Sempozyumu'nun profesyonel bir yaklaşımla planlanması amacıyla içerik geliştirme, program yönetimi ve konuşmacı planlaması alanlarında uzman danışmanlık hizmeti sağlanacak.

90 gün sürecek teknik destek çalışmalarıyla Erzurum'un ulusal düzeyde görünürlüğünün artırılması, kültür turizmi alanındaki marka değerinin güçlendirilmesi ve etkinlik temelli turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

KUDAKA tarafından desteklenen iki proje sayesinde Erzurum'un kültürel ve turistik değerlerinin daha etkin şekilde tanıtılması, kentin rekabet gücünün artırılması ve yerel ekonominin canlandırılmasına katkı sunulması hedefleniyor. Bu çalışmalar aynı zamanda Erzurum'un sürdürülebilir turizm hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Rıfat Akkın:

yine yazıda yazılanlar güzel ama gerçek durum şu ki avrupada bu tür işler yıllar önce hallolmuş zaten erzurum şimdi envanteri hazırlayacak mı demek ki bu işte çok geride kalındığını gösteriyo bütün ülke böyle tabi kültürel mirası fotoğraflı sayfalı harita yapmak değil korumak ve geliştirilmiş şekilde sunmak lazım ama yine de başlamaktan iyidir

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Haber YorumlarıDilara Ciftci:

kültürel değerleri tanıtmak güzel bir düşüncedir ama sözler yeter mi gerçekten uygulanacak mı o bilinmez çünkü bu tür şeyler çok kolay söylenir

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Haber YorumlarıMerih Esen:

işte böyle yapılır ya erzurum turizmine ciddi bi hamle bu çalışmalar yapılırsa şehir ayağa kalkacak ben turizm sektöründeyim ve söylüyorum doğru yönde gidiliyor envanteri hazırlanması çok iyi oldu çünkü insanlar erzurumu bilmiyo bile ama potansiyali var çok var ümit ediyorum bu projelerin sonucu almaya başlarız

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