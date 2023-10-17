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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 353,65 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 353,65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 353,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg340,00400,00353,65HTS
Ayçiçek yağıKg36,4036,4036,40HTS
İnek sütüKg11,0011,5011,36HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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