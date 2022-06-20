Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) göğermiş peynirin kilogramı ortalama 40,29 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (lira) EN ÇOK FİYAT (lira) ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Göğermiş peynir Kg 37,63 48,52 40,29 HTS Lor peynir Kg 19,51 19,51 19,51 HTS Kuru soğan Kg 1,20 1,25 1,23 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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