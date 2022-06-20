Erzurum Ticaret Borsası
AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) göğermiş peynirin kilogramı ortalama 40,29 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) göğermiş peynirin kilogramı ortalama 40,29 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (lira)
|EN ÇOK FİYAT (lira)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Göğermiş peynir
|Kg
|37,63
|48,52
|40,29
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|19,51
|19,51
|19,51
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,20
|1,25
|1,23
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
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