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Erzurum Ticaret Borsası

AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) göğermiş peynirin kilogramı ortalama 40,29 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) göğermiş peynirin kilogramı ortalama 40,29 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Göğermiş peynirKg37,6348,5240,29HTS
Lor peynirKg19,5119,5119,51HTS
Kuru soğanKg1,201,251,23HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi

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