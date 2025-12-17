Haberler

ETÜ'de dış paydaş toplantısı

ETÜ'de dış paydaş toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen dış paydaş toplantısında, yapay zekanın kurumsal süreçlerdeki rolü ele alındı. Toplantıya katılan isimler, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak, yapay zeka uygulamaları ile firmaların verimliliklerini artırabileceğini belirtti.

Erzurum Teknik Üniversitesi "Teknoloji Transfer Ofisi" tarafından organize edilen dış paydaş toplantısı yapıldı.

Sözkonusu toplantıya; Erzurum Ticaret Odası'na temsilen ETSO Meclis Üyesi ve TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ile Akademik Danışmanı Prof. Dr. Yakup Uzun katıldı. Toplantıda, Prof. Dr. İrfan Kaymaz tarafından yapay zekanın kurumsal süreçlerdeki rolü hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Üniversite-sanayi iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Suci, yapay zekanın firmalara verimlilik, kalite ve maliyet avantajı sağladığını belirterek; özellikle veri analitiği, yapay zeka uygulamaları ve otomasyon süreçlerinde üniversitenin sektöre öncülük edecek uygulama merkezleri oluşturmasının büyük değer katacağını ifade etti.

Suci ayrıca; ETSO üyelerine yönelik kurumsal süreçler, dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonu konularında eğitim, seminer ve B2B çalışmalar yapılması, Öğrencilerin bitirme projelerinin gerçek firmalarla eşleştirilerek uygulamalı final projelerine dönüştürülmesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde inovasyon kampları ve girişimcilik atölyeleri düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Sanayi odamız öncülüğünde yürütülen Model Fabrika çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakup Uzun ise, önümüzdeki yıl paydaş kurumlarla birlikte yürütülecek çalışmalarda önemli gelişmeler yaşanacağını belirterek, üniversite-sanayi iş birliğinin somut çalışma sahası olacak model fabrikanın şehrimize hayırlı olmasını temenni etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu

16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım

Dünya attığı mesajı konuşuyor! Eşini listede göremeyince çılgına döndü
Rafa Silva Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek

Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Tek gecede milyonlar! Yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
Dünya Kupası için ucuz bilet

Dünyanın beklediği organizasyonda yeni gelişme
title