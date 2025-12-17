ETÜ'de dış paydaş toplantısı

Erzurum Teknik Üniversitesi "Teknoloji Transfer Ofisi" tarafından organize edilen dış paydaş toplantısı yapıldı.

Sözkonusu toplantıya; Erzurum Ticaret Odası'na temsilen ETSO Meclis Üyesi ve TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ile Akademik Danışmanı Prof. Dr. Yakup Uzun katıldı. Toplantıda, Prof. Dr. İrfan Kaymaz tarafından yapay zekanın kurumsal süreçlerdeki rolü hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Üniversite-sanayi iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Suci, yapay zekanın firmalara verimlilik, kalite ve maliyet avantajı sağladığını belirterek; özellikle veri analitiği, yapay zeka uygulamaları ve otomasyon süreçlerinde üniversitenin sektöre öncülük edecek uygulama merkezleri oluşturmasının büyük değer katacağını ifade etti.

Suci ayrıca; ETSO üyelerine yönelik kurumsal süreçler, dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonu konularında eğitim, seminer ve B2B çalışmalar yapılması, Öğrencilerin bitirme projelerinin gerçek firmalarla eşleştirilerek uygulamalı final projelerine dönüştürülmesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde inovasyon kampları ve girişimcilik atölyeleri düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Sanayi odamız öncülüğünde yürütülen Model Fabrika çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakup Uzun ise, önümüzdeki yıl paydaş kurumlarla birlikte yürütülecek çalışmalarda önemli gelişmeler yaşanacağını belirterek, üniversite-sanayi iş birliğinin somut çalışma sahası olacak model fabrikanın şehrimize hayırlı olmasını temenni etti. - ERZURUM