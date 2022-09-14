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Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haberi: Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg132,90132,90132,90HTS
Kuru soğanKg5,0010,006,05HTS
Kaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTS
Yağlı peynirKg66,0066,0066,00HTS
PatatesKg6,008,006,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi

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