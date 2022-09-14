Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum haberi: Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (lira)
|EN ÇOK FİYAT (lira)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|132,90
|132,90
|132,90
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,00
|10,00
|6,05
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|112,00
|112,00
|112,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|66,00
|66,00
|66,00
|HTS
|Patates
|Kg
|6,00
|8,00
|6,50
|HTS
Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
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