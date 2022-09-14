Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (lira) EN ÇOK FİYAT (lira) ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 132,90 132,90 132,90 HTS Kuru soğan Kg 5,00 10,00 6,05 HTS Kaşar peyniri Kg 112,00 112,00 112,00 HTS Yağlı peynir Kg 66,00 66,00 66,00 HTS Patates Kg 6,00 8,00 6,50 HTS

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HTS: Hazır Tüccar Satış