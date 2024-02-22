Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Değerlendirildi

Erzurum'daki tarım ve hayvancılığım değerlendirildiği toplantıda ilgili kurumlar sunum yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda "Tarım ve Hayvancılık Ön Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Koordinatörü Ahmet Topaloğlu'nun sunumuyla gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Müdür Yardımcısı Bülent Zafer Taş ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Karadağ katıldı.

Toplantıya katılan ilgili kurum yetkilileri Vali Çiftçi' ye Erzurum'daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. - ERZURUM