Erzurum'da hükümlüler mesleki eğitimlerle istihdama ve topluma kazandırılacak

Erzurum'da cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan veya cezasını tamamlayan eski hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla mesleki eğitim projesi başlatıldı. Aşçılık ve servis yönetimi gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Erzurum'da cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan veya cezasını tamamlayan eski hükümlüler, mesleki eğitimlerle topluma ve istihdama kazandırılacak.

Erzurum Ticaret Borsasından (ETB) yapılan açıklamaya göre, Borsa Başkanı Hakan Oral tarafından dezavantajlı grupların topluma ve istihdama kazandırılmasına yönelik hayata geçirilen proje kapsamında, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ile işbirliği protokolü imzalandı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinin de proje ortağı olduğu "Dezavantajlı Grupların Hizmet Sektörüne Kazandırılması Projesi", 2025 Yılı Teknik Destek Programı 6. Dönem kapsamında KUDAKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Uygulama sürecine geçilen proje ile cezaevinden denetimli serbestlik ile çıkan veya cezasını tamamlamış eski hükümlülere yönelik aşçılık, servis yönetimi, hijyen ve sanitasyon ile yöresel yemeklerin hazırlanması alanlarında nitelikli mesleki eğitimler verilecek.

Eğitimleri tamamlayan kursiyerlere sertifika verilerek istihdama katılımları ve toplumsal hayata uyumları desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oral, ETB ile KUDAKA arasında proje kapsamında protokol imzalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluğu merkeze alan, istihdam odaklı projelerle sadece ekonomiye değil, insan hayatına da değer katmayı hedefliyoruz. Bu proje, üretime ve topluma kazandırmanın en somut örneklerinden biridir. Projenin, Erzurum başta olmak üzere bölgeye önemli kazanımlar sağlaması öngörülüyor."

KUDAKA'da gerçekleşen imza törenine, ETB Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Av. Sevil İlhan ile Proje Birimi personeli Nurseda Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
