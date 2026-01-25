Erzurum'da buzağı kayıplarını önlemek amacıyla hazırlanan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Sağlıklı Anne Sağlıklı Buzağı Projesi" kapsamında, Horasan ilçesi Hızırilyas Mahallesi için eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Horasan ilçesinde düzenlenen eğitime, İl Müdürü Alpaslan Kenger'de katılarak üreticilerle bir araya geldi. Eğitimde; sağlıklı damızlık, doğru bakım ve besleme uygulamaları ile buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı. - ERZURUM