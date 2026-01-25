Haberler

Sağlıklı anne sağlıklı buzağı

Sağlıklı anne sağlıklı buzağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da DAP Bölge Kalkınma İdaresi destekli 'Sağlıklı Anne Sağlıklı Buzağı Projesi' kapsamında, Horasan ilçesinde buzağı kayıplarını önlemek amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Erzurum'da buzağı kayıplarını önlemek amacıyla hazırlanan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Sağlıklı Anne Sağlıklı Buzağı Projesi" kapsamında, Horasan ilçesi Hızırilyas Mahallesi için eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Horasan ilçesinde düzenlenen eğitime, İl Müdürü Alpaslan Kenger'de katılarak üreticilerle bir araya geldi. Eğitimde; sağlıklı damızlık, doğru bakım ve besleme uygulamaları ile buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz

Barzani, Şara'yı üstü kapalı tehdit etti: Asla kabul etmeyiz
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor

Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor
Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım

Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım