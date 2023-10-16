Erzurum'da bir ayda 653 uçuş ile 94 bin 314 kişi uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 9 aylık hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havaalanından Eylül 2023 döneminde 653 uçuş gerçekleşti ve toplam 94 bin 314 kişi uçtu. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde Erzurum Havalimanından 5 bin 535 iç hat, 165 dış hat olmak üzere toplam 5 bin 700 uçuş oldu. 2022 yılında aynı dönemde toplam 5 bin 154 uçuş gerçekleşti. Erzurum'da 9 ayda 775 bin 498 iç hatlar ve 9 bin 280 dış hatlardan olmak üzere toplam 785 bin 78 kişi uçak hizmetinden yararlandı. 2022 yılında ise 9 ayda 690 bin 763 yolcu hareketi oldu.

Erzurum'da 2023 yılında toplam 4 bin 846 ticari uçuş oldu. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 4 bin 275 olarak gerçekleşti. 9 ay içinde Erzurum Havalimanında 6 bin 405 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2022 yılının 9 ayında ise 5 bin 650 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZURUM