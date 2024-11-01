Erzurum'da ASKON Yönetimi Palandöken Ekonomik Formu ile Toplandı

ASKON yönetim Palandöken Ekonomik Formu ile ilgili Erzurum'da görüşmeler yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Kahraman, Genel Başkan Vekili Bekir Aydın, Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Alparslan Uçar, Erzurum ASKON Başkanı Çetin Gözütok Başkan Vekili Emre Çarıkçıoğlu Yönetim Kurulu Üyeleri Burakhan Gözgeç ve İbrahim Kınık'ı kabul etti.

Kabulde; ASKON'un Palandöken Ekonomik Formu için yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Ayrıca Erzurum ekonomisine ve 2. Organize sanayiye dair görüş alışverişinde bulunuldu - ERZURUM