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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzurum'un Çat ilçesindeki bir bölgeyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzurum'un Çat ilçesinde bulunan bölgeyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Çat ilçesi sınırında kalan ve köşe koordinatları verilen alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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