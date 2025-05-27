Erzincan Tulum Peyniri, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Erzincan Tulum Peyniri, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan tulum peynirinin Avrupa Birliği'nde tescillenen 32. coğrafi işaretli ürün olduğunu açıkladı. Hisarcıklıoğlu, yerel ürünler için yapılan çabaları vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan tulum peynirinin, Avrupa Birliği'nde (AB) tescillenen 32. coğrafi işaretli ürün olduğunu belirterek, "Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz, TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı X'ten, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Erzincan tulum peynirinin, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasının, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, yerel değerlere sahip çıkan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'nu ve emeği geçenleri kutladı.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği süreci devam eden 77 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmaların devam ettiğine değinerek, "Erzincan Tulum Peyniri, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 32. ürünümüz oldu. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz, TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli diğer ürünler şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini ve Erzincan tulum peyniri."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Sokak ortasında eşini katleden zanlıdan çıldırtan ifade: KADES'e basacağını sandım

Eşini sokak ortasında katleden zanlıdan çıldırtan ifade
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.