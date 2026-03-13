Haberler

Erzincan Sütlacı coğrafi işaretle tescillendi

Erzincan Sütlacı coğrafi işaretle tescillendi
Güncelleme:
Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden biri olan Erzincan sütlacı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Ürünün tescili, 21 Ocak'ta resmi olarak gerçekleşti. Erzincan sütlacı, özgün malzemeleri ve pişirme yöntemi ile dikkat çekiyor.

Erzincan'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan "Erzincan Sütlacı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 28 Eylül 2024'te yapılan başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirildi.

Yapılan incelemenin ardından ürünün mahreç işareti alarak 21 Ocak'ta resmen tescillendiği bildirildi.

Fırında pişirilen sütlaç ile yine yöreye özgü tescilli ürünlerden kesme kadayıf tatlısının birlikte kullanılmasıyla hazırlanan Erzincan sütlacı, kullanılan süt kalitesi, pişirme tekniği ve kendine özgü kıvamıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Tescilin ardından Erzincan sütlacının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
