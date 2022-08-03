Erzincan ekonomi haberleri | Üzümlü'de genç istihdamına destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) dahilinde onaylanan ve Üzümlü Belediyesi tarafından uygulanacak 2 projenin destek sözleşmesi Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

Sosyal açıdan dezavantajlı kesimlerin topluma entegresini ve refahını önceleyen, genç ve kadın istihdamına katkı sağlayacak ve toplam bütçesi yaklaşık 6,5 milyon lira olan 2 projeye KUDAKA tarafından 4,1 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

2022 Yılı SOGEP çerçevesinde destek almaya hak kazanan "Girişimci Kadınlar Seracılıkta Üretecek Kazanacak Tüm Üzümlü Kalkınacak" isimli proje ile kurulacak olan 2.000 m2 serada kesme çiçekçilik, fide yetiştiriciliği ve sebze-meyve üretimi yapılacak ve bu alanda eğitimler verilecek. Projede eğitim ve üretim için gerekli makine ekipman temini sağlanacak. Verilen eğitimler neticesinde 5 kadının seracılık alanında kendi işini kurması öngörülürken, 20 kadının da istihdam edilmesi hedeflenmekte.

Aynı zamanda ilçede yaşayan Ahıska Türklerinin toplumsal entegrasyon sürecine katkı sunmak amacıyla belediyeye ait 3.000 m2'lik arazi kullanılacak. Serada üretilecek ürünlerin ilçede faaliyet gösteren meyve kurutma tesisini beslemesi, bu tesisin de proje dahilinde kurulan serada üretilen ürünlerin satışına destek olması ve oluşturulan birliktelik sayesinde topyekün bir kalkınma hamlesi planlanmakta.

"Kumumuz Yol Olsun" isimli projeyle Üzümlü ilçesinde kilit parke/bordür üretim tesisi kurulması planlanmakta. Projeyle ilçede altyapı yenileme ihtiyacının karşılanması ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin 80 km yol yenileme çalışmalarında ihtiyaç duyulan yapı elemanları da tesisten karşılanacak.

Kalkınma Ajanslarının 2022 yılı için belirlediği "Genç istihdamı" teması çerçevesinde uygulanacak iki projede 20'si kadın olmak üzere toplam 25 kişi istihdam edilecek. - ERZİNCAN